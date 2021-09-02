Замглавы МИД Китая и член политкрыла "Талибана" провели переговоры

ТЕГЕРАН, 2 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы политического крыла движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдула Салама Ханафи и замглавы МИД Китая У Цзянхао провели в четверг телефонные переговоры по ситуации в Афганистане. Об этом написал в Twitter член политического крыла радикалов Мохаммад Наим.

"Сегодня Ханафи и заместитель главы МИД Китая провели телефонные переговоры", - отметил он. По словам Наима, в ходе переговоров "обсуждалась нынешняя и будущая ситуация в Афганистане". "Китай сохранит работу посольства в Кабуле", - добавил он.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в провинции Панджшер. Западные страны к 31 августа завершили эвакуацию из республики своих граждан и помогавших им афганцев.