Эксперт: власть талибов не помешает инвестициям в Афганистан из США

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Инвестиции американских компаний в Афганистан являются реальной перспективой в обозримом будущем, несмотря на приход к власти в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в четверг директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Сама по себе тема инвестиций компаний из США - это не что-то из разряда фантастики", - сказал он.

По мнению инвестора, наиболее перспективным рынком для американских вложений в афганскую экономику является сфера добычи полезных ископаемых. "Афганистан представляет очень заманчивую перспективу для компаний, которые будут заниматься добычей полезных ископаемых. Афганистан - это, пожалуй, последний рынок, где при наличии всей таблицы Менделеева по запасам не ведется масштабная индустриальная добыча", - считает Шостак. Эксперт добавил, что в настоящее время движению "Талибан" нужно активно привлекать инвестиции в афганскую экономику, чтобы удержаться у власти.

Шостак отметил, что западные компании может, в частности, привлечь добыча драгоценных металлов, а также лития, который широко используется в производстве аккумуляторов и электроники. "Я не думаю, что допуск тех или иных подобных компаний за горами, потому что талибы будут двигаться очень активно по пути маркетинга афганской экономики в мировом масштабе, и это неправда, что они будут приглашать только Китай, Россию и Иран", - считает эксперт.

Приходу американских компаний на афганский рынок будут также способствовать инструменты финансовой поддержки в лице EXIM Bank, занимающегося кредитованием компаний, которые занимаются экспортом и импортом, а также Многостороннего агентства по гарантиям и инвестициям (МАГИ), обеспечивающего страхование подобных займов. С помощью этих организаций инвесторы смогут получить в кредит 50-70% необходимых инвестиций для развития производства в стране после того, как новые власти будут фактически признаны американской администрацией. "В какой-то момент произойдет де-факто признание этого режима с теми или иными оговорками, и бизнес попросится туда", - сказал инвестор.

По мнению эксперта, основным рынком сбыта афганских ископаемых для американских компаний может стать Китай, с которым у Афганистана есть общая граница. "Потребителем этих полезных ископаемых в первую очередь был бы Китай, который находится рядом и собирается развивать инфраструктуру на небольшом участке общей границы с Афганистаном", - отметил Шостак. Помимо этого, грузы также можно направлять и в Пакистан, откуда они будут распределяться по всей Азии.

Ситуация в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. В связи с этими событиями в стране наблюдается стремительное ухудшение экономической ситуации: фиксируется рост цен на продукты питания и топливо, сотни тысяч людей остались без работы, финансовая активность резко снизилась.

Банковская система Афганистана начала постепенно возобновлять свою работу с 25 августа, однако на снятие наличных средств со счетов клиентов действует лимит в размере чуть более $200 в неделю, что не способствует решению экономических проблем в стране. Как сообщило в четверг агентство The Khaama Press, Центральный банк Афганистана обратился к Соединенным Штатам с просьбой открыть для "Талибана" доступ к хранящимся в США афганским госрезервам. По сведениям агентства, США заморозили резервы ЦБ Афганистана на сумму $9,4 млрд на счетах американских банков.