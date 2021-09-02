ООН надеется скоро получить доступ в аэропорт Кабула

ООН, 2 сентября. /ТАСС/. Обеспечение доступа в аэропорт Кабула позволит ООН проводить ротацию персонала и доставлять необходимые для афганского населения грузы. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Аэропорт для нас не функционирует. Конечно, мы очень надеемся, что он возобновит [работу] в ближайшее время, - сказал он. - Доступ в аэропорты на территории Афганистана очень важен, учитывая сложности в передвижении [в стране]".

"Разумеется, аэропорт Кабула представляет для нас большую важность в плане обеспечения ротации персонала и доставки грузов", - отметил Дюжаррик.

Ранее в ходе брифинга представитель генсека отметил, что сейчас авиасообщение связывает Исламабад с афганскими городами Мазари-Шариф и Кандагар. Кроме того, налажена воздушная доставка грузов в наиболее нуждающиеся районы Афганистана.

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в настоящее время работает над восстановлением внутреннего и международного авиасообщения. Талибы обратились к Катару и Турции с просьбой оказать содействие в эксплуатации аэропорта Кабула.