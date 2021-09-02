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Глава МИД ФРГ обсудил с иранским коллегой ситуацию с ядерной сделкой и Афганистан

Министры также обсудили ситуацию с коронавирусом

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Германии Хайко Маас обсудил в четверг по телефону со своим новым иранским коллегой Хосейном Абдоллахияном ситуацию вокруг ядерной сделки и Афганистан. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Темами разговора были, помимо всего прочего, Афганистан, ситуация с коронавирусом и СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС)", - отметили в МИД Германии.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в СВПД.

Теги
ИранГерманияМаас, ХайкоПандемия COVID-19Смена власти в Афганистане
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