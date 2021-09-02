Армия Сирии нанесла удары по бандформированиям после обстрелов провинции Хама

БЕЙРУТ, 2 сентября. /ТАСС/. Артиллерия сирийской армии открыла ракетно-минометный огонь по позициям бандформирований после обстрелов боевиками военного лагеря в Джурине на северо-западе провинции Хама. Как сообщил в четверг новостной портал Al-Masdar, удары были нанесены по командным пунктам, укрытиям и складам с оружием в Кфар-Сандиане, Сермании и Дувейр-Акраде в долине реки Оронт, противник понес потери в живой силе и технике.

Боевики, нарушившие режим прекращения огня, ранее совершили нападения на несколько сел в окрестностях Хан-Шейхуна и Маар-Шурина, которые находятся под защитой правительственных сил. В ответ сирийские ВВС атаковали базы бандформирований в горном районе Джебель-эз-Завия в провинции Идлиб.

Обострение ситуации на северо-западе Сирии произошло на фоне продолжающегося противостояния между сирийской армией и группировками вооруженной оппозиции на юге страны. По сведениям газеты Al Watan, боевики в регионе препятствуют выполнению соглашения о локальном примирении, которое было достигнуто 14 августа. По его условиям, свыше 100 членов так называемой Сирийской свободной армии должны были сдаться властям и передать армии имеющиеся у них вооружения. Для урегулирования статуса членов незаконных вооруженных формирований в районе Дераа-эль-Балад в среду открылись специальные центры, однако пока что только 34 боевика согласились прекратить сопротивление.

1 сентября заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации. 31 августа в результате нападения террористов в провинции Дераа погибли четверо сирийских военнослужащих, еще восемь получили ранения.