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Франция считает, что стратегическая концепция НАТО должна больше учитывать интересы ЕС

Трансатлантические связи необходимо сохранить, но они должны стать более сбалансированными, заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Франция считает, что стратегическая концепция НАТО должна в большей мере учитывать интересы европейцев. Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Figaro, опубликованном в четверг на сайте издания.

"Переключение США на свои фундаментальные интересы и растущая конфликтность в их отношениях с Китаем, безусловно, влияют на европейцев, - считает он. - Трансатлантические связи необходимо сохранить, но они должны стать более сбалансированными. Стратегическая концепция НАТО должна в большей степени учитывать интересы европейцев, в том числе необходимость продолжения борьбы с терроризмом".

Теги
СШАФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
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