США заявили, что примут решение о помощи Афганистану после формирования его правительства

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут рассматривать вопрос о помощи Афганистану после формирования в этой стране правительства и его действий. Об этом заявил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Наше гуманитарное содействие населению Афганистана продолжится. Мы привержены обеспечению гуманитарной помощью афганцев, - сказал он. - <...> Мы убеждены, что гуманитарные организации могут продолжать свою работу".

"Но помощь по двусторонним каналам - это другой вопрос. Идет обзор нашей помощи афганскому правительству, - отметил Прайс. - Сейчас мы находимся в ситуации, когда новое правительство еще не сформировано. Сначала надо увидеть формирование правительства. <...> Более важным является поведение этого правительства".