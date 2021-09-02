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В Китае запретили показывать на телевидении "женоподобных мужчин"

Также правительство выступило против выставления напоказ на ТВ богатства и обсуждения частной жизни людей

ТАСС, 2 сентября. Власти КНР запретили допускать к показу на телевидении женственных мужчин. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте Национального управления радио и телевидения Китая в четверг.

Ведомство предписало "решительно пресекать [показ в телепередачах] "женоподобных мужчин" и другой отклоняющейся от нормы эстетики" и строго контролировать выбор актеров для шоу, их "манеру выступать, одежду и макияж".

Кроме того, правительство выступило против выставления напоказ на ТВ богатства, обсуждения частной жизни людей - все это, по мнению властей, не отражает ценностей КНР.

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