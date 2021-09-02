Киев осудил отказ Москвы от продления мандата ОБСЕ на пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково"

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины осудило отказ российской стороны от продления мандата ОБСЕ на пунктах пропуска границы с Украиной "Донецк" и "Гуково" после 30 сентября.

"Реализация указанного намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации минских договоренностей, в частности пункта 4 минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией", - говорится в четверг на сайте внешнеполитического ведомства Украины. Отмечается, что "Украина решительно осуждает" эту позицию Российской Федерации. В МИД страны также выразили предположение, что такое решение РФ "может свидетельствовать о планах поставлять оружие на неподконтрольные Киеву территории Донбасса".

В четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей ОБСЕ на российских МАПП (многосторонних автомобильных пунктах пропуска) "Гуково" и "Донецк" после его истечения 30 сентября этого года. По словам Лукашевича, "это решение пересмотру не подлежит". Он отметил, что в Москве исходят из того, что "группа сможет эффективно воспользоваться остающимся временем, чтобы осуществить все необходимые административные процедуры для сворачивания своей деятельности".

Постпред объяснил такое решение тем, что присутствие наблюдателей ОБСЕ в РФ используется для антироссийских нападок.