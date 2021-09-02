Полиция Бразилии задержала подозреваемого в подготовке теракта

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии в четверг задержала подозреваемого в подготовке террористического акта в городе Маринга (штат Парана на юге страны). Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

"Были изъяты ружье 32 калибра и множественные муляжи оружия", - говорится в заявлении правоохранительных органов. По их информации, подозреваемый, личность которого не разглашается, поддерживал прямые контакты с зарубежными последователями радикального ислама, "проявлял намерение отправиться в другие страны, например, в Ирак, и присоединиться к террористическим организациям".

Кроме того, уточняют силовики, задержанный распространял в сети Интернет видеоролики, на которых, "скрывая лицо, демонстрировал оружие, боеприпасы, рации, доллары США и иные предметы, выступая с экстремистскими речами и заявляя о намерении совершить убийства невинных граждан в результате акции смертника". Отмечается, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за наркотики, убийство с отягчающими обстоятельствами, попытку разбоя и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Правоохранительные органы также выяснили, что задержанный прошел необходимую подготовку и обладал навыками обращения с оружием, имел религиозные мотивы и средства для совершения преступления, а также "обладал возможностью в любой момент реализовать террористический акт".

Если его вина будет доказана, ему грозит до 30 лет тюрьмы.