Санду: новому правительству Молдавии необходим план решения приднестровского вопроса

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Новому правительству Молдавии предстоит разработать план решения приднестровского вопроса. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью телеканалу PRO TV в четверг.

"Надо сказать, что сейчас нет четкого плана по урегулированию этого конфликта. У нас есть новое правительство, которое должно будет заняться и этим вопросом вместе с теми пунктами, которые были обозначены в моей избирательной программе и [программе] правящей партии. Это борьба с коррупцией, контрабандой, ликвидация [незаконных] схем, что окажет влияние на экономическую сторону также в этом вопросе. Параллельно будут вестись дискуссии в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США - прим. ТАСС)", - сказала президент.

По ее словам, на непризнанном статусе региона наживаются политики как в Кишиневе, так и в Тирасполе.

Санду заняла пост президента Молдавии в 2020 году. В июле 2021 года поддерживающая ее Партия действия и солидарности победила на досрочных выборах, сформировав парламентское большинство и правительство.