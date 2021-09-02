США намерены воссоединить с семьями детей, улетевших из Афганистана без родных

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Власти США найдут семьи детей, эвакуированных из Афганистана в одиночку, и передадут их родственникам. Об этом заявил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Таких детей, прибывающих в США без надежного родственника, очень немного, - сказал он. - Как только мы их выявляем, мы сразу начинаем искать их семьи".

Прайс при этом не смог назвать точного числа детей, вывезенных из Афганистана без сопровождения родственников во время эвакуации. Он также не дал ответ на вопрос, кто будет заниматься их судьбой и поиском родственников - Госдепартамент или министерство внутренних дел. Прайс не исключил, что в ряде случаев их судьбу может решать также Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) или иная международная организация, если дети еще не прибыли на территорию США, а находятся в транзитных пунктах.

Ранее в соцсетях разошлись фотографии, на которых афганцы через забор аэропорта Кабула передают детей американским военным во время эвакуации, а также изображения американских военных, нянчащих маленьких детей.