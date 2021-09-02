Госдепартамент заявил, что у США остались источники информации в Афганистане

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты обладают источниками на территории Афганистана для получения информации о действиях радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), несмотря на то, что все американские военные и дипломаты покинули страну на этой неделе. Об этом заявил на брифинге в четверг глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"У нас есть источники информации, о которых мы не распространяемся публично, также есть источники, которые доступны каждому, и мы можем следить за социальными сетями", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как американские власти собираются следить за исполнением талибами, контролирующими власть в стране, данных ими обещаний.

"Мы будем использовать все доступные для нас источники информации, чтобы определить, как "Талибан" придерживается своих обязательств", - добавил Прайс.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента заявил, что США оценивают заявления потенциальных представителей афганских властей и будут рассматривать вопрос о помощи Афганистану после формирования в этой стране правительства и его действий. Он также отметил, что в Вашингтоне будут ориентироваться на то, как новое правительство обеспечивает безопасный выезд граждан, соблюдает права человека, в том числе права женщин, девочек и представителей меньшинств.