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В офисе Зеленского заявили, что США готовы помочь Украине завершить "войну"

Руководитель администрации Андрей Ермак сообщил, что вопрос о замене минского формата урегулирования в Донбассе или отказе от него в Вашингтоне в ходе переговоров с Зеленским не поднимался
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак Петр Сивков/ТАСС
Описание
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти США в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты заявили о готовности сделать все, чтобы помочь Украине прекратить "войну" в Донбассе и обеспечить систему безопасности. Об этом в четверг заявил руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак в эфире телеканала "1+1".

Отвечая на вопрос о том, заявили ли США о готовности совместно с Россией и Украиной обсуждать урегулирование в Донбассе, Ермак отметил, что для этого необходимо согласие всех сторон. При этом он добавил, что американцы согласны оказывать Киеву поддержку в вопросе урегулирования. "США готовы, и они подтвердили это, принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действенную систему стойкой безопасности для нашей страны", - утверждал Ермак.

Руководитель администрации также сообщил, что вопрос о замене минского формата урегулирования в Донбассе или отказе от него в Вашингтоне в ходе переговоров с Зеленским не поднимался. Однако, добавил он, обсуждались другие вопросы в секторе безопасности, в том числе "Северный поток - 2". "Замена минского формата или отказ от минского формата - этот вопрос не обсуждался. Но рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины. Это касается и вопроса "Северного потока - 2", потому что позиция Украины - рассматривать "Северный поток - 2" не как коммерческий проект, а как вопрос, который полностью касается национальной безопасности", - проинформировал он. Ермак уточнил, что эта тема поднималась как на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, так и в расширенном формате переговоров с участием членов украинской делегации.

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