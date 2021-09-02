Псаки: США продолжают работу над вопросом отъезда из Афганистана оставшихся американцев

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Власти США продолжают работу над обеспечением того, чтобы американцы, оставшиеся в Афганистане и желающие уехать оттуда, могли это сделать. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы - через Госдеп и наших дипломатических представителей - находимся в тесном контакте со всеми этими лицами, работая в тесной координации с ними над вопросом того, как они могут покинуть страну [Афганистан], покинули ли они уже страну", - сказала она.

"[В СМИ ранее] были сообщения о чартерных рейсах <...>. Я бы хотела поговорить об этом, так как знаю, что это популярный вопрос. Там была некоторая путаница. У нас нет людей на местах [в Афганистане], также у нас нет каких-то воздушных средств в стране, мы не контролируем воздушное пространство. Так что все, кто предполагает, что мы препятствуем этим рейсам, [знайте, что] это неверно. Мы не можем помешать вылету чартерного рейса", - продолжила Псаки. Она пояснила, что у властей США "нет средств для подтверждения основных деталей, касающихся чартерных рейсов". В частности, речь идет об организаторах таких перелетов, числе американских граждан на борту, месте приземления самолета и применяемых протоколах безопасности.

"Просто приведу вам что-то вроде примера. Эти чартерные рейсы приземляются на американских военных базах, и мы должны быть крайне осторожны. Полагаю, это понятно. У нас есть опасения относительно рейсов, про которые у нас нет того объема информации и понимания", - добавила Псаки. По ее словам, помимо этого, сохраняется также угроза со стороны боевиков группировки "Исламское государство в Хорасане" (ответвление запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", ИГ). "Мы знаем, что "ИГ-Хорасан" заинтересована в атаках на авиационные цели и наших военнослужащих на военных базах. И это находится в числе рисков, которые мы берем во внимание", - добавила Псаки.

Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля.

По заявлениям американской администрации, с конца июля из исламской республики были эвакуированы порядка 123 тыс. человек, из них около 6 тыс. - граждане США. По оценкам Белого дома, в Афганистане в настоящее время остаются от 100 до 200 американских граждан, которые хотят покинуть страну.