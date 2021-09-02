Президент Молдавии поддержала решение обязать учителей сдавать тесты на ковид за свой счет

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду считает правильным решение правительства обязать не желающих вакцинироваться учителей оплачивать из своих зарплат два раза в месяц тесты на коронавирус.

"В образовании в первую очередь мы говорим о здоровье детей. Поэтому взрослые должны вакцинироваться. Мы хотим, чтобы учеба проходила в классах, не возвращалась в онлайн, но если педагог не вакцинирован, то риски возрастают. Те, кто хотят вакцинироваться, не должны платить за тех, кто не хочет", - сказала Санду в четверг в интервью телеканалу PRO TV, комментируя протесты профсоюзов, которые потребовали, чтобы оплату тестов взяло на себя правительство. Она привела примеры стран ЕС, где вакцинация представителей ряда профессий является обязательной.

Ранее местные профсоюзы выступили в защиту учителей - в своем обращении к правительству они заявили, что таким образом преподавателей хотят принудить вакцинироваться. Так, министр здравоохранения республики Алла Немеренко заявила, что в планах властей вакцинировать до 1 октября не менее 95% персонала учебных заведений и это решение не будет пересматриваться. Представители профсоюзов со своей стороны напомнили, что педагоги ежемесячно выплачивают взносы в фонд обязательного медицинского страхования, а потому должны иметь право проходить тестирование бесплатно. Они призвали незамедлительно пересмотреть это решение, так как учителя стали увольняться, что ставит под угрозу начало образовательного процесса в стране.

Ситуация с коронавирусом осложняется

Молдавия в последние дни перешла из зеленой в оранжевую зону, что означает более 50 новых случаев заражения на 100 тыс. населения. Зарегистрирован рост летальных исходов, также отмечено распространение нового штамма "дельта", в Кишиневе и других городах страны открыты дополнительные отделения для заразившихся коронавирусом, власти не исключают введения ограничений для непривитых граждан.

По данным Минздрава, темпы вакцинации, которая стартовала здесь 2 марта, пока не позволяют надеяться на выполнение поставленной ранее задачи - к ноябрю вакцинировать не менее 70% граждан. Почти за полгода две дозы вакцины получили около полумиллиона граждан (около 15% населения), более 1,1 млн (около 23%) вакцинированы одной.

В республику уже поступило 1,5 млн доз вакцин, которые были поставлены в качестве гуманитарной помощи или закуплены правительством. В основном это препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американской фирмы Pfizer а также китайских производителей Sinovac Biotech и Sinopharm. Россия поставила 206 тыс. доз препарата "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи.

С начала пандемии в Молдавии зарегистрировано 260 тыс. случаев заражения, 253 тыс. человек вылечились, 6,3 тыс. умерли.