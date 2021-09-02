Офис Зеленского заявил, что на Украине вскоре появятся представители США в разных отраслях

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Американские представители в разных отраслях вскоре появятся на Украине после визита украинского президента Владимира Зеленского в США. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, который вместе с главой государства находится с визитом в США.

"Вы знаете, что на "Крымской платформе" и на Дне независимости был спецпредставитель - министр по вопросам энергетики США [Дженнифер Грэнхолм], и она была на переговорах в Белом доме. Думаю, что появится не один спецпредставитель в разных отраслях на Украине. Наши отношения после визита динамично будут развиваться", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", к которому подключился по телефонной связи.

Вместе с тем Ермак сообщил, что вопрос назначения постоянного посла США на Украине во время визита Зеленского не обсуждался. "В широком формате вопрос назначения постоянного посла не поднимался, но мы надеемся, что новый посол вскоре появится на Украине. Вопрос замены [Курта] Волкера (специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины в 2017 - 2019 годах - прим. ТАСС) не поднимался", - добавил Ермак.

С марта 2019 года американским посольством на Украине руководит временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.