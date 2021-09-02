Президент Молдавии считает, что ее визит в Россию необходимо хорошо подготовить

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду объявила, что пока не планирует визит в Россию, поскольку его необходимо хорошо подготовить.

"Пока визит в Москву не планируется, так как он должен быть подготовлен, а для этого еще надо поработать", - сказала Санду в интервью телеканалу PRO TV в четверг. Она также отметила, что в России приближаются парламентские выборы и сейчас не время для визитов.

В августе Кишинев по приглашению президента Молдавии посетил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. После его переговоров с Санду премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что правительство придает большое значение сотрудничеству с Россией. Выступая в эфире телеканала "РТР-Молдова", она подчеркнула, что новое правительство республики будет проводить сбалансированную внешнюю политику и заинтересовано обсудить с правительством РФ экспорт молдавской продукции, заключение договора об импорте российского газа, социальные проблемы молдавских трудовых мигрантов, другие важные вопросы.

Со своей стороны Козак выразил удовлетворение переговорами с Санду. По его словам, на встрече обсуждалась приднестровская проблематика, двусторонняя торговля, контракт с "Газпромом", а также другие вопросы. Как заверил Козак, Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству.