Зеленский заявил, что начинал свой путь, как в свое время Стив Джобс

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Стэнфордском университете в четверг, сравнил начало своего пути в политику с тем, как начинал свою деятельность изобретатель и основатель компании Apple Стив Джобс - "с сумасшедших, на первый взгляд, идей".

"Самой известной речью, произнесенной в Стэнфордском университете, является речь Стива Джобса. Когда-то [компания] Apple начинала свой путь в гараже, начинала путь с сумасшедших, на первый взгляд, идей. И Украина имеет похожую ситуацию", - полагает Зеленский. - Когда-то мы с командой сидели в офисе, генерировали идеи, в которые, кстати, никто не верил, про которые говорили то, что говорили часто Стиву Джобсу, что это невозможно".

Однако, отметил Зеленский, Джобс стал успешным. "И сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple - iPhone, и это его сердце, и оно бьется. Бьется с каждой вибрацией во время разговора, СМС", - сравнил украинский лидер. Сейчас же, добавил Зеленский, Украина достигла того, что в iPhone есть "украинское творение - государство в смартфоне". Так украинская власть называет разработанное на Украине приложение, которое позволяет гражданам страны с помощью смартфона получать ряд государственных услуг, что ранее было невозможно.