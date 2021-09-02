Госсекретарь США обсудил гуманитарную помощь афганцам с главами МИД Испании и Италии

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг обсудил по телефону оказание гуманитарной помощи жителям Афганистана с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо и с испанским министром иностранных дел, Евросоюза и сотрудничества Хосе Мануэлем Альбаресом. Об этом говорится в заявлениях, распространенных американским внешнеполитическим ведомством.

Как следует из документов, Блинкен в беседах с Ди Майо и Альбаресом затронул планы "оказания гуманитарной помощи" Афганистану в будущем.

Госсекретарь также провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Они, в частности, говорили об "обеспечении безопасности афганцев и граждан других государств [в Афганистане] после вывода сил НАТО".

Блинкен выразил признательность главам МИД указанных трех европейских стран за содействие их властей при проведении эвакуации людей из Афганистана.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.