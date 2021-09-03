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Кризис в Сирии

Постпред при ООН: обвинения против Сирии по химоружию отвлекают от действий террористов

Как заявил Бассам Саббаг, у Дамаска "нет больше химического оружия"

ООН, 3 сентября. /ТАСС/. Безосновательные обвинения в использовании химического оружия в адрес Дамаска имеют цель отвлечь внимание международного сообщества от действий террористов. Об этом заявил в четверг постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Сирия неоднократно заявляла о своем решительном осуждении применения химического оружия кем-либо, где-либо и при любых обстоятельствах, - сказал он. - Мы подтверждаем, что у нас нет больше химического оружия".

"Мы сталкиваемся с безосновательными обвинениями в использовании химоружия. Это направлено на то, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от применения такого оружия террористами и продолжения их финансирования", - отметил дипломат.

По словам Саббага, "вводящие в заблуждение заявления США против Сирии" являются свидетельством того, что в Вашингтоне продолжают агрессивную кампанию против Дамаска. Постпред назвал конфликт в Сирии "прокси-войной против сирийского народа".

Дипломат также заявил, что власти арабской республики продолжат сотрудничать с Техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия.

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СирияКризис в Сирии
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