Великобритания перечислит соседним с Афганистаном странам более $40 млн на помощь беженцам

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Великобритания предоставит пакет помощи в размере £30 млн ($41,5 млн) для соседних с Афганистаном стран для организации убежищ и санитарно-технических сооружений для беженцев. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства.

Как ожидается, £10 млн ($14 млн) из указанной суммы будут немедленно доступны гуманитарным организациям, в том числе Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев. Остальные £20 млн ($28 млн) должны помочь странам региона, которые принимают на себя основную нагрузку от прибытия десятков тысяч беженцев, покинувших Афганистан после прихода к власти радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Речь идет о Пакистане, Таджикистане, Иране, Узбекистане и Туркмении.

"Крайне необходимо, чтобы мы помогли тем, кто бежит из Афганистана, и не позволили кризису подорвать региональную стабильность. Именно поэтому эти спасающие жизни поставки очень важны. Они обеспечат афганцев, которые оставили все позади себя, жизненно необходимыми наборами, которые дадут им убежище и основные санитарные сооружения", - сказал министр. Рааб находится с визитом в регионе. Накануне он был в Катаре, а в пятницу, как ожидается, посетит Пакистан.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в провинции Панджшер. Западные страны к 31 августа завершили эвакуацию из республики своих граждан и помогавших им афганцев.