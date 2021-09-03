Пентагон опроверг сообщения о выводе войск США с трех баз в Сирии

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Публикации в средствах массовой информации, согласно которым военные США в последние дни покинули ряд баз в Сирии, не соответствуют действительности. Об этом в четверг заявили ТАСС в пресс-службе Пентагона.

"Эти сообщения являются ложными", - отметила представитель американского военного ведомства, комментируя соответствующие материалы, опубликованные в иранских СМИ.

Согласно указанным сообщениям, американские силы якобы были выведены с трех баз в Сирии вскоре после завершения военной кампании США в Афганистане на этой неделе.