{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Пентагон опроверг сообщения о выводе войск США с трех баз в Сирии

Иранские СМИ ранее сообщили, что силы были выведены вскоре после завершения военной кампании США в Афганистане

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Публикации в средствах массовой информации, согласно которым военные США в последние дни покинули ряд баз в Сирии, не соответствуют действительности. Об этом в четверг заявили ТАСС в пресс-службе Пентагона.

"Эти сообщения являются ложными", - отметила представитель американского военного ведомства, комментируя соответствующие материалы, опубликованные в иранских СМИ.

Согласно указанным сообщениям, американские силы якобы были выведены с трех баз в Сирии вскоре после завершения военной кампании США в Афганистане на этой неделе.

Теги
АфганистанСШАИранСирияКризис в Сирии
Кризис в Сирии
СМИ: сирийские средства ПВО отражают атаку Израиля в небе над Дамаском
Источник в вооруженных силах сообщил телеканалу Al Ekhbariya, что нападение было совершено из ливанского воздушного пространства
Читать полностью