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Премьер-министр Новой Зеландии назвала терактом нападение в супермаркете Окленда

Джасинда Ардерн сообщила, что нападавший был сторонником ИГ

СИДНЕЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение на посетителей супермаркета в городе Окленд террористической атакой. Соответствующее заявление она сделала в пятницу на пресс-конференции в Веллингтоне.

По словам Ардерн, "жестокий экстремист совершил теракт в районе Нью-Линн в Окленде". "Это было жестокое нападение, оно было бессмысленным", - сказала глава правительства.

Совершивший нападение в супермаркете Окленда мужчина был сторонником террористической организации ИГ (запрещено в РФ).

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