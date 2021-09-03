Премьер-министр Новой Зеландии назвала терактом нападение в супермаркете Окленда

СИДНЕЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение на посетителей супермаркета в городе Окленд террористической атакой. Соответствующее заявление она сделала в пятницу на пресс-конференции в Веллингтоне.

По словам Ардерн, "жестокий экстремист совершил теракт в районе Нью-Линн в Окленде". "Это было жестокое нападение, оно было бессмысленным", - сказала глава правительства.

Совершивший нападение в супермаркете Окленда мужчина был сторонником террористической организации ИГ (запрещено в РФ).