СМИ: шесть человек пострадали при нападении в супермаркете в Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в Окленде. Об этом в пятницу сообщило издание The New Zealand Herald со ссылкой на службу скорой помощи страны.

По ее данным, три человека, получивших ранения в результате нападения в супермаркете Countdown на юго-западе Окленда, были доставлены в госпиталь в критическом состоянии. Состояние еще одного раненого врачи считают серьезным. Двое пострадавших получили травмы средней тяжести.

Ранее полиция Новой Зеландии сообщила, что прибывшие по вызову офицеры полиции открыли огонь по мужчине, напавшему с ножом на посетителей супермаркета районе Нью-линн на юго-западе Окленда. Нападавший умер на месте. Супермаркет был окружен силами полиции и аварийных служб, ближайшие улицы оцеплены, доступ к ним перекрыт. Проводится расследование произошедшего.