Reuters: новое правительство Афганистана возглавит мулла Барадар

ТАСС, 3 сентября. Лидер политического крыла радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

По их данным, в новую администрацию также войдут мулла Якуб (сын первого лидера талибов муллы Омара) и представитель радикалов в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

В среду член комиссии по культуре "Талибана" Анамуллах Самангани заявил телеканалу TOLOnews, что правительство Афганистана может возглавить лидер движения мулла Хибатулла Ахундзада. В тот же день агентство Хама пресс со ссылкой на источники сообщало, что Абдул Гани Барадар будет назначен министром иностранных дел, мулла Якуб займет пост министра обороны, а Халифа Хаккани (сын одного из лидеров "Талибана" Джалалуддина Хаккани) станет министром внутренних дел.

Ожидается, что состав своего кабинета министров талибы могут объявить 3 сентября.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной этого года о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.