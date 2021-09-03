Токаев заявил, что в Афганистане после ухода США осталось вооружение более чем на $85 млрд

НУР-СУЛТАН, 3 сентября. /ТАСС/. Угрозы, исходящие из Афганистана, очевидны, поскольку после ухода военнослужащих США там осталось современное вооружение на сумму более $85 млрд. Об этом заявил в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"На мой взгляд, угрозы и риски, исходящие из этой многострадальной страны, очевидны. С уходом американцев там осталось огромное количество вооружения, причем самого современного, на сумму более $85 млрд. Сохраняются угрозы исхода беженцев", - сказал он.

Глава государства также выразил удовлетворение, что по этим чувствительным вопросам Казахстан придерживается единой линии с Россией и государствами - членами Организации Договора о коллективной безопасности.

Токаев также заявил, что Казахстан внимательно наблюдает за развитием ситуации в Афганистане и политикой пришедших к власти талибов. "Мы исходим из того, что нужно судить по делам, а не по словам. Наши пожелания сводятся к тому, чтобы в этой стране установился прочный мир", - добавил он.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной этого года о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.