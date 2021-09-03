Зеленский считает, что с годами в отношениях Украины и РФ появятся позитивные тенденции

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что спустя годы в отношениях Украины и России вновь будут позитивные тенденции. Об этом он сказал в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США.

"Я думаю, что с годами все поменяется <...> Считаю, что мы все равно - соседи, и будет позитивный результат", - сказал он в выступлении, видеозапись которого в пятницу опубликовал в своем Telegram-канале украинский телеканал "Дом". Президент отвечал на русском языке на вопрос русскоязычного слушателя.

Зеленский также высказался по вопросу мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Он сообщил, что Киев "с удовольствием" хотел бы завершить вооруженный конфликт в этом регионе. "Сейчас и вчера мы опять читали сигналы из РФ, мол, Украина не хочет закончить войну. Удивительно, войну не мы начали, мы то с удовольствием хотим [войну] закончить", - сказал глава государства.