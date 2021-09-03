Фийон стал фигурантом еще одного расследования

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Французская юстиция ведет предварительное расследование в отношении бывшего премьер-министра Франсуа Фийона по подозрению в создании им второй фиктивной должности парламентского помощника. Об этом сообщил в пятницу телеканалу BFMTV адвокат политика Антуан Леви.

Согласно этим сведениям, расследование было начато еще в 2017 году, однако официально о нем ничего не сообщалось. Как и в случае с первым делом о создании фиктивного рабочего места, расследование поручено Национальной прокуратуре по финансовым правонарушениям. Прокуратуре помогает в расследовании Управление по борьбе с коррупцией.

Оформленный Фийоном в его бытность депутатом Национального собрания в качестве парламентского помощника Маэль Ренуар являлся его спитчрайтером. Он также помогал политику в 2013-2015 года написать книгу под названием Faire, в которой были изложены политические взгляды депутата и будущего премьера Франции. Как подчеркнул Леви, "такая работа не противоречит обязанностям парламентского помощника". Французская юстиция придерживается, однако, иного мнения.

Долгое расследование

Скандал вокруг политика произошел в январе 2017 года после утверждений еженедельника Le Canard enchaine о том, что супруга Фийона Пенелопа в течение ряда лет получала жалование как парламентский помощник, не исполняя каких-либо конкретных обязанностей. Дело, которое французская пресса окрестила "Пенелоп-гейт" (Penelopegate) по имени жены Фийона, привело три года назад к снижению его рейтинга, не позволив первоначальному фавориту президентского марафона выйти в финал.

В июне 2021 года Исправительный суд Парижа признан Фийона виновным в хищении государственных средств - фиктивном трудоустройстве супруги в качестве парламентского помощника. Сама Пенелопа Фийон была признана виновной в соучастии в этом правонарушении.

В отношении Фийона было вынесено решение о назначении ему пятилетнего тюремного срока, из которых он должен был реально отбыть в тюрьме два года, а также денежному штрафу. Его жена была приговорена к условному трехлетнему тюремному сроку. При этом Фийону запрещено в течение 10 лет занимать выборные должности. В отношении супругов назначен штраф в €375 тыс. каждому.

В дальнейшем Фийон и его супруга подали апелляцию на данное решение и в ноябре во Франции по данному делу начнется повторный судебный процесс. По данным радиостанции RTL, расследование должно завершиться в ближайшее время.

Теперь прокуратура может передать дело на дальнейшее расследование судебным следователям, однако телеканал BFMTV считает это маловероятным. Более реальным, по мнению юридического специалиста канала, является непосредственное возбуждение дела в отношении Фийона и Ренуара и передача его в суд.