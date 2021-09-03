Представитель талибов заявил, что радикалы считают Китай своим главным партнером

РИМ, 3 сентября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) рассматривает Китай как своего главного партнера. Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид в интервью газете Repubblica, которое было опубликовано в четверг.

"Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, поскольку готов инвестировать и восстанавливать нашу страну", - сказал он. Муджахид обратил внимание на продвигаемую Китаем инициативу "Один пояс - один путь", которая может "возродить древний Шелковый путь".

"Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые с помощью китайцев могут быть возрождены и модернизированы. Китай - это наши ворота на рынки всего мира", - указал представитель талибов.

18 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай готов установить новые дипломатические отношения с властью, образованной благодаря движению "Талибан", после стабилизации ситуации в Афганистане и формирования там "толерантного правительства".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в провинции Панджшер. Западные страны к 31 августа завершили эвакуацию из республики своих граждан и помогавших им афганцев.