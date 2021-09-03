Путин назвал катастрофой ситуацию, произошедшую в Афганистане после вывода войск США

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Положение афганцев, работавших на коллективный Запад во главе с США, а также в целом обстановка в республике после вывода американских войск катастрофичны. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Действительно, это катастрофа. Это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы - люди очень прагматичные - истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллиона долларов, а результат какой? - указал глава государства. - А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа".

Президент также заявил, что навязывание странам демократического государственного устройства насильственным путем неприемлемо, народы должны самостоятельно приходить к этому. "Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами", - подчеркнул российский лидер.

"На примере Афганистана я уже услышал от многих своих коллег: "Да, это ошибка, да, мы неправильно себя вели, мы не должны так поступать в будущем". Но так поступали еще со времен так называемой просветительской деятельности католических священников, которые приезжали условно в тот же Китай и цивилизовывали там местное население, опираясь на определенные достижения в области естественных наук, образования, медицины. Но при этом их основной целью было продвижение католицизма", - добавил президент. По его словам, с тех пор принципы не сильно поменялись, только сегодня это "не колонизация духовная и экономическая происходит, а попытки сохранить свое влияние под предлогом продвижения принципов демократии".

В этом контексте он указал на то, что вывод советских войск из Афганистана, в отличие от американских ВС, осуществлялся организованно. "Все-таки режим, который остался после вывода советских войск, просуществовал несколько лет, если бы Советский Союз на излете своего существования не перестал бы оказывать хотя бы экономическую помощь, еще неизвестно, как бы складывалась ситуация в самом Афганистане. Может быть, противоборствующим силам удалось бы о чем-то договориться", - отметил президент РФ.

"Но американцы выходят с помощью авиационных мостов, а советские войска все-таки уходили на свою границу. Это другая история, в этом смысле Советскому Союзу было проще", - заключил Путин.

Навязывание извне

Путин отметил, что Запад продолжает политику навязывания извне стандартов другим странам, несмотря на уроки Афганистана. "Конец ли это какой-то гегемонии Запада? Дело в чем? Дело в том, чтобы эти уроки, - они есть, эти уроки, - чтобы они были правильно поняты и чтобы были внесены изменения в реальную политику. Вот про Афганистан говорят: мы залезли туда, совершили ошибок много. А в то же время в отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции - это что такое? Это продолжение той же политики, навязывание своих стандартов", - сказал Путин.