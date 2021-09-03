В Вооруженных силах Казахстана началась внезапная проверка войск для анализа боеготовности

НУР-СУЛТАН, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Казахстана приступило к внезапной проверке войск, которая позволит проанализировать состояние их боеготовности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"В вооруженных силах началась внезапная проверка войск. В свете реализации поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, а также на коллегии министерства обороны в ноябре 2020 года, ряд воинских частей региональных командований, десантно-штурмовых войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил подняты по тревоге для проверки боеготовности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, войскам отданы распоряжения насчет переброски в другие регионы страны.

Местным органам военного управления даны указания осуществить призыв отдельных военнообязанных из запаса. "Определенному количеству граждан вручены повестки, в соответствии с которыми они должны прибыть на сборные пункты для укомплектования воинских частей. Этим проверяются возможности по мобилизации военно-обученного резерва. После прибытия в указанные районы войска выполнят учебно-боевые задачи, содержание которых будет доведено до них дополнительно", - уточнили в пресс-службе.