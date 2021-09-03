Источник: ополчение Панджшера опровергло данные о захвате талибами районов и КПП в регионе

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. Силы национального сопротивления в северной афганской провинции Панджшер, которая не подчинилась радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), опровергли распространенную ранее талибами информацию о том, что им удалось захватить несколько районов и четыре КПП в указанном регионе. Как сообщил по телефону в пятницу близкий к ополченцам источник ТАСС в регионе, отряды боевиков пытались прорваться на территорию провинции с нескольких направлений, но захватить что-либо им не удалось.

"Талибы говорят неправду. Они хотят взять Панджшер с нескольких направлений, но им ничего не удается и не удастся захватить, будь то КПП или тем более район", - указал собеседник агентства.

Помимо этого, он опроверг данные "Талибана" о том, что силы сопротивления потеряли 31 бойца, включая командиров. "Это тоже дезинформация, попытка запугать наш народ. Но им ничего не удастся", - резюмировал источник.

Близкий к Фронту национального сопротивления источник также сообщил, что боевики "Талибана" в ходе интенсивных боев в ночь на пятницу, "неся огромные потери", были вынуждены отступить на нескольких направлениях на подступах к провинции Панджшер. "Поздно вечером и ночью талибы предприняли попытки прорыва в Панджшер с запада через Андарабскую долину и район Пуле-Хисар (провинция Баглан - прим. ТАСС) к перевалу Хавак, а также с юга через район Гульбахар. На каждом из направлений они потерпели крах и были вынуждены отступить, неся огромные потери", - указал собеседник агентства.

Помимо этого, по его словам, большое число боевиков "Талибана" было взято в плен. "В настоящий момент обстановка вокруг находящегося в осаде Панджшера стабильная", - добавил источник.