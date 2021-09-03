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Боррель: ЕС будет взаимодействовать с движением "Талибан", не признавая его политически

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель EPA-EFE/JOHANNA GERON
Описание
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© EPA-EFE/JOHANNA GERON

ЕС будет взаимодействовать с движением "Талибан", не признавая его политически, с целью поддержки населения Афганистана, заявил Боррель. Диалог ЕС с талибами будет зависеть от борьбы с терроризмом в Афганистане, уважения прав человека, эвакуации и гуманитарного доступа. ЕС готов вернуть свою миссию в Кабул, если для этого будут созданы условия в сфере безопасности. ЕС создаст политическую платформу для взаимодействия с соседями Афганистана с целью работы по вопросам миграции и борьбы с терроризмом.

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