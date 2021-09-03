Дипломат КНР поблагодарил народ России за помощь в годы Второй мировой войны

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китай благодарен народу России за помощь, оказанную во время Второй мировой войны в борьбе против агрессии милитаристской Японии. Об этом заявил в пятницу специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

"Мы хотели бы выразить нашу признательность российскому народу за поддержку и помощь в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам", - сообщил он на церемонии открытия выставки "Сталинград 1942-1943" в пекинском мемориальном музее.

Дипломат напомнил, что на днях президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону вопросы, связанные с необходимостью защищать итоги Второй мировой войны. Как уточнил Ли Хуэй, крайне важно уметь правильно трактовать историю и одновременно двигаться вперед, "открывая будущее".

После того как в 1937 году Япония начала боевые действия, Советский Союз направил в Китай своих инструкторов и специалистов, а также оказал ему масштабную военно-техническую помощь, к 1942 году поставив порядка 1,2 тысячи самолетов, 1,6 тысячи орудий, более 80 танков. Все это было необходимо ремонтировать и регулярно обслуживать, поэтому в тылу и на фронтах трудились и участвовали в сражениях свыше 5 тысяч граждан СССР. В 1938 году на базе советской техники была создана первая в истории китайской армии механизированная дивизия.