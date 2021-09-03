В Афганистане отменили рейс, который должен был стать первым после открытия авиасообщения

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. Запланированный на пятницу рейс из Кабула в Мазари-Шариф, который должен был стать первым с момента возобновления внутреннего авиасообщения в Афганистане, отменен. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

"Первый внутренний рейс с момента вывода иностранных войск, запланированный из Кабула в Мазари-Шариф, отменен", - приводит телеканал слова представителя управления гражданской авиации страны. О причинах такого решения информации нет.

В четверг Al Jazeera передала со ссылкой на источник, что внутренние рейсы в Афганистане возобновятся с 3 сентября. Позднее местная авиакомпания Ariana Afghan Airlines сообщила о запуске с пятницы рейсов по направлению Кабул - Мазари-Шариф - Кабул.

Авиасообщение в Афганистане было прекращено захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Талибы намеревались возобновить его после оценки технического состояния кабульского аэропорта, который использовался для эвакуации войск, граждан и дипломатов западных государств. В столицу прибыли технические специалисты из Катара и Турции, последние несколько дней проводятся восстановительные работы.

Начало эвакуации было вызвано решением США прекратить военную операцию в Афганистане. После объявления об этом талибы развернули масштабную кампанию по установлению контроля над страной. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.