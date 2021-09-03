Глава МИД Британии посетил контрольно-пропускной пункт на пакистано-афганской границе

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, находящийся с визитом в Пакистане, посетил в пятницу контрольно-пропускной пункт на пакистано-афганской границе, чтобы ознакомиться с положением дел на фоне массового притока в республику беженцев из Афганистана, которые покидают родину после захвата власти боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Было полезно самому изучить ситуацию на земле и понять, что происходит на пакистано-афганской границе. Обсуждались вопросы обеспечения безопасного выезда из Афганистана британских подданных и сотрудничавших с ними афганцев", - написал глава британского внешнеполитического ведомства в Twitter.

В ходе своего визита в Пакистан Рааб также провел встречу с министром иностранных дел республики Шахом Мехмудом Куреши. Как заявил на пресс-конференции в Исламабаде глава МИД Соединенного Королевства, стороны обсудили не только вопросы развития британо-пакистанских отношений, но и текущее положение дел в Афганистане. Рааб подтвердил, что Лондон выделит 20 млн фунтов ($28 млн) странам региона (Пакистану, Таджикистану, Ирану, Узбекистану и Туркмении), которые принимают на себя основную нагрузку от прибытия десятков тысяч беженцев, покинувших Афганистан после прихода к власти талибов.