Генсек НАТО призвал Россию раскрыть подробности учений "Запад-2021"

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию предоставить данные о военных учениях "Запад-2021" в связи с возросшей обеспокоенностью стран Балтии, Польши и Украины относительно планов Москвы. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Генсек считает, что Россия "должна вести себя предсказуемым образом". "Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения", - утверждает он.

Ранее первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил, что в отдельных эпизодах учений, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, будет принимать участие не более 6 400 военнослужащих. При этом Венский документ предписывает обязательное приглашение наблюдателей на учения, в отдельных эпизодах которых участвует от 13 тыс. военнослужащих.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, из которых на территории Белоруссии будут задействованы 13 тыс. человек, свыше 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники. В основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.