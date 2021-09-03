В посольстве Афганистана в России заявили, что мир должен дать оценку действиям талибов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно осознавать, какие "жуткие действия" предпринимает движение "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом заявили ТАСС в афганском посольстве в Москве.

"Общественность Афганистана в шоке от происходящего в стране, посольство получает множество писем со ссылками на видео с жуткими действиями талибов. Мировое сообщество должно видеть и осознавать, что происходит в Афганистане", - подчеркнули в диппредставительстве.

Поступившее в ТАСС сообщение стало первым комментарием посольства для прессы после захвата власти в Кабуле талибами.