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Смена власти в Афганистане

В посольстве Афганистана в России заявили, что мир должен дать оценку действиям талибов

Общественность республики в шоке от происходящего в стране, подчеркнули в диппредставительстве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно осознавать, какие "жуткие действия" предпринимает движение "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом заявили ТАСС в афганском посольстве в Москве.

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"Общественность Афганистана в шоке от происходящего в стране, посольство получает множество писем со ссылками на видео с жуткими действиями талибов. Мировое сообщество должно видеть и осознавать, что происходит в Афганистане", - подчеркнули в диппредставительстве.

Поступившее в ТАСС сообщение стало первым комментарием посольства для прессы после захвата власти в Кабуле талибами.

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АфганистанРоссияСмена власти в Афганистане
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