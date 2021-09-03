Экс-президент Афганистана призвал талибов и сопротивление к диалогу

ТЕГЕРАН, 3 сентября. /ТАСС/. Член созданного после захвата Афганистана радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) координационного совета по мирному переходу власти Хамид Карзай призвал в пятницу талибов и сопротивление в северной провинции Панджшер отказаться от вооруженного противостояния и решить проблемы через диалог.

"Я надеюсь, что обе стороны разрешат нынешний вопрос путем диалога, чтобы наш пострадавший народ мог наслаждаться миром и [был] счастлив", - написал Карзай в Twitter. Он добавил, что война не является решением, а только наносит раны и причиняет страдания Афганистану.

Бывший президент отметил, что боевые действия в Панджшере, интенсифицировавшиеся несколько дней назад, вызывают у него глубокую озабоченность, а их последствия не отвечают интересам страны и народа.

Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Гульбеддином Хекматиаром организовали Координационный совет Афганистана по мирному переходу власти от прежнего правительства к "Талибану". Ранее телеканал "Ариана ньюс" утверждал, что три этих политических деятеля могут войти в состав совета для управления Афганистаном, который намеревается сформировать руководство "Талибана". Они уже провели ряд консультативных встреч с представителями движения по поводу устройства будущих органов управления страной, однако окончательного решения оглашено не было.