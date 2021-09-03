Посол Германии заявила, что Украина не сможет вступить в НАТО из-за конфликта в Донбассе

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Конфликт в Донбассе, а также ситуация вокруг Крыма, который Киев считает украинским, являются препятствием для вступления Украины в НАТО. Об этом заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен в интервью телеканалу "1+1".

"Факт остается фактом - есть военный конфликт на Украине. Это всегда сложно для НАТО - принимать новые страны, где есть такие конфликты", - сказала она. На уточняющий вопрос о том, является ли конфликт на востоке страны, а также ситуация вокруг Крыма препятствием для членства в Североатлантическом альянсе, посол ответила "да".

Фельдгузен отметила, что у Киева есть инструменты, чтобы идти далее в вопросе сотрудничества с НАТО. "Это годовые национальные программы под эгидой комиссии Украина - НАТО, которые каждый год имплементируются Украиной. К тому же уже почти два года Украина имеет статус партнера расширенных возможностей альянса, где вы еще совсем не использовали имеющиеся возможности", - сказала она. Кроме того, Посол напомнила о необходимости проведения реформ, в том числе военной, судебной и антикоррупционной.

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают, что Украине следует выполнить ряд условий для соответствия страны стандартам Североатлантического альянса, вместе с тем Вашингтон не может единолично принимать решения о членстве государства в НАТО. Среди шагов, которые ожидают от Украины на пути в НАТО, Псаки назвала "реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизацию оборонного сектора и наращивание экономического роста".

Стремление Украины в НАТО

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук сообщала ранее, что Украина приняла два из пяти базовых законов для получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). По ее словам, они касаются реформ оборонных закупок, разведки, функционирования Службы безопасности Украины, защиты государственной тайны и обеспечения гражданского контроля.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять ПДЧ обеим странам, который представляет собой первый шаг в юридической процедуре для вступления в организацию. По оценкам брюссельских экспертов, за 12 лет Киев и Тбилиси скорее отдалились от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине.