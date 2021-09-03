В Латвии начались учения НАТО "Серебряная стрела - 2021"

РИГА, 3 сентября. /ТАСС/. Международные учения НАТО "Серебряная стрела - 2021" начались в пятницу в Латвии.

Как сообщило министерство обороны, учения "Серебряная стрела" является частью национального цикла учений Namejs и представляют собой учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск. В ходе учений будет проверена и повышена готовность подразделений к развертыванию для выполнения задач по национальной обороне, а также пройдет сертификация новой ротации боевой группы усиленного передового присутствия НАТО в Латвии.

Учения, к которым в этом году присоединились более 500 военнослужащих из Литвы, Польши, США и Эстонии, будут проходить до 19 сентября.