Главы МИД ЕС считают, что Белоруссия создает миграционное давление на границу сообщества

БРЮССЕЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. Об этом заявил в пятницу верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД, состоявшейся в столице Словении, которая до конца года является председателем Совета ЕС.

"Белоруссия использует мигрантов и беженцев, чтобы создать искусственное давление на восточную границу Евросоюза, поскольку границы Литвы и Польши - это границы ЕС", - сказал он. - Министры выразили солидарность с Литвой, Латвией и Польшей и объявили о готовности принять все меры, чтобы поддержать их, если ситуация продолжит ухудшаться".

Всего с начала года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тысяч нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

В связи с обострением в конце августа миграционной ситуации на границе с Польшей Варшава уже объявила чрезвычайное положение в приграничной зоне.

Как сообщил 2 сентября глава белорусского МИД Владимир Макей, Минск с апреля этого года предлагает Евросоюзу провести консультации по вопросам нелегальной миграции, но сообщество категорически отказывается.