Politico: в Британии разработали подробный план действий в случае смерти королевы

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Британские власти предпримут чрезвычайные меры для того, чтобы предотвратить хаос в столице Великобритании с появлением сотен тысяч иногородних британцев в случае смерти королевы. Их предусматривает разработанный план "Лондонский мост", рассчитанный на 10 дней - до похорон монарха. Об этом сообщает в пятницу на сайте Politico.

"Хотя 95-летняя королева находится в добром здравии", документы, с которыми удалось ознакомиться изданию, раскрывают уровень планирования подобного события, которое постоянно обновляется с учетом изменяющейся ситуации.

В одном из документов содержится предупреждение о наихудшем сценарии, при котором Лондон впервые будет "переполнен до отказа". В состоянии повышенной готовности в связи с возможным усилением террористической угрозы будут находиться сотрудники спецслужб.

Через несколько часов после смерти королевы в день, который негласно называют днем "Д", о кончине монарха королевский двор проинформирует премьер-министра, секретаря кабинета и глав силовых ведомств. На улице Уайтхолл в центре Лондона, где находятся резиденция британского премьера и ряд ведущих министерств, приспустят флаги. Сайт королевской семьи изменит цвет на черный, траурный, и на нем появится короткое заявление, подтверждающее смерть монарха.

В день "Д" глава британского правительства встретится с новым королем, который затем выступит с обращением к британскому народу.

Как сообщалась ранее, члены британского кабинета провели тайную репетицию действий правительства по подготовке к 10-дневному национальному трауру в ситуации, которая возникнет после смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Они были сосредоточены на подготовке действий властей к дню "Д+1", как именуется следующий день после кончины монарха. В этот день членам кабмина надлежит вынести решение о том, когда премьер-министру предстоит сделать публичные заявления, касающиеся траурных мероприятий.