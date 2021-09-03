Источник: бывший вице-президент Афганистана Салех направился из Панджшера в Таджикистан

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), покинул не подчинившуюся талибам северную провинцию Панджшер и направился в Таджикистан. Об этом сообщил в пятницу ТАСС по телефону источник в Кабуле.

"Ситуация в Панджшере довольно непростая. Талибы держат осаду региона с четырех сторон, блокируют доступ провинции к интернету, электричеству и телефонной связи. Салех минувшей ночью покинул Панджшер и направился в Таджикистан. Скорее всего, он уже там", - сказал собеседник агентства.

Ранее Салех разместил на своей странице в Twitter призыв к международному сообществу обратить внимание на действия талибов в Панджшере, обвинив их в отключении в регионе электричества и телефонной связи, а также лишении людей доступа к медицинской и гуманитарной помощи.

После неудачных переговоров между представителями "Талибана" и делегацией Фронта национального сопротивления боевики в начале этой недели предприняли наступление на Панджшер. Как сообщил ТАСС в четверг представитель ополченцев Фахим Дашти, радикалы так и не смогли занять ни один аванпост в регионе. Он также рассказал, что в боях убиты около 350 талибов, не уточнив число погибших в рядах сопротивления. Вместе с тем радикалы пока тоже не информировали о своих потерях, периодически заявляя об успешном продвижении в Панджшере и намерениях взять под свой контроль всю провинцию "в ближайшее время".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. Поддержать его призвал Салех.