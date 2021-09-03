Reuters: "Талибан" заявили об установлении полного контроля над Афганистаном

ТАСС, 3 сентября. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) утверждает об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана, включая провинцию Панджшер. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.

Источник в регионе в свою очередь сообщил ТАСС, что силы национального сопротивления в провинции Панджшер, которая не подчинилась радикальному движению "Талибан", опровергли распространенную ранее талибами информацию о том, что им удалось полностью захватить указанный регион.

После неудачных переговоров между представителями "Талибана" и делегацией Фронта национального сопротивления боевики в начале этой недели предприняли наступление на Панджшер. Как сообщил ТАСС в четверг представитель ополченцев Фахим Дашти, радикалы так и не смогли занять ни один аванпост в регионе. Он также рассказал, что в боях убиты около 350 талибов, не уточнив число погибших в рядах сопротивления. Вместе с тем радикалы заявляли об успешном продвижении в Панджшере и намерениях взять под свой контроль всю провинцию "в ближайшее время".