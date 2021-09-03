Источник: ополченцы в Панджшере опровергают информацию о захвате провинции талибами

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. Силы национального сопротивления в северной афганской провинции Панджшер, которая не подчинилась радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), опровергли распространенную ранее талибами информацию о том, что им удалось полностью захватить указанный регион. Об этом сообщил в пятницу близкий к ополченцам источник ТАСС в провинции.

"Это слухи, распространяемые талибами для запугивания населения. Они пытаются прорваться в Панджшер с нескольких направлений, но вынуждены отступать", - указал собеседник агентства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в "Талибане" проинформировало о том, что, по заявлениям радикалов, им удалось полностью взять под свой контроль мятежный регион.

После неудачных переговоров между представителями "Талибана" и делегацией Фронта национального сопротивления боевики в начале этой недели предприняли наступление на Панджшер. Как сообщил ТАСС в четверг представитель ополченцев Фахим Дашти, радикалы так и не смогли занять ни один аванпост в регионе. Он также рассказал, что в боях убиты около 350 талибов, не уточнив число погибших в рядах сопротивления. Вместе с тем радикалы заявляли об успешном продвижении в Панджшере и намерениях взять под свой контроль всю провинцию "в ближайшее время".