В Белом доме заявили, что США выработают подход к талибам на основании их действий

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Власти США намерены вырабатывать свой подход к захватившему власть в Афганистане движению "Талибан" (запрещено в РФ), судя о нем по конкретным делам. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам на регулярном брифинге в пятницу.

"Любые дальнейшие отношения с талибами будут определяться их действиями", - сказала она.

Президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к занимающимся Афганистаном должностным лицам администрации США, несмотря на приход к власти в Кабуле радикального движения "Талибан", заявила Жан-Пьер.

"У него имеется полная уверенность в своей команде", - сказала официальный представитель американского лидера, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Байден увольнять, к примеру, спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.