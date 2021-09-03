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Смена власти в Афганистане
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В Белом доме заявили, что США выработают подход к талибам на основании их действий

Отношения будут определяться конкретными делами движения, отметила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер
© Top Photo Corporation/Shutterstock/FOTODOM

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Власти США намерены вырабатывать свой подход к захватившему власть в Афганистане движению "Талибан" (запрещено в РФ), судя о нем по конкретным делам. Об этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам на регулярном брифинге в пятницу.

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"Любые дальнейшие отношения с талибами будут определяться их действиями", - сказала она.

Президент США Джо Байден сохраняет полное доверие к занимающимся Афганистаном должностным лицам администрации США, несмотря на приход к власти в Кабуле радикального движения "Талибан", заявила Жан-Пьер.

"У него имеется полная уверенность в своей команде", - сказала официальный представитель американского лидера, отвечая на вопрос о том, не планирует ли Байден увольнять, к примеру, спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.

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АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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