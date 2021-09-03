Сирийские силы ПВО из комплексов "Бук" и "Панцирь" отразили ракетную атаку ВВС Израиля

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС выпустили 24 ракеты по целям на территории Сирии, силы ПВО страны уничтожили 21 ракету. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Около 01:30 3 сентября четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-15 из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики", - сказал он.

По словам контр-адмирала, "дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1" уничтожена 21 ракета".

Он также заявил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 35 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ). "В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Кинсибба провинции Идлиб получили ранения три сирийский военнослужащих", - сказал Вадим Кулить.

Кроме того, по его словам, в округе Телль-Рифъат провинции Алеппо зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. Также артиллерийскому удару со стороны боевиков из района населенного пункта Телль-Малед подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Вастия, один военнослужащий вооруженных сил Сирии получил ранение.

О доставке гуманитарной помощи

Российские и сирийские военные обеспечили доставку гуманитарной помощи ООН в Идлибскую зону деэскалации, сообщил Кулить.

"В Идлибскую зону деэскалации через контрольно-пропускной пункт "Мизназ" в провинции Алеппо конвоем ООН доставлено более 150 тонн гуманитарной помощи", - сказал он.

Как уточнил контр-адмирал, безопасность прохождения колонны гуманитарного конвоя ООН была обеспечена подразделениями армии и органов безопасности Сирии во взаимодействии с российским Центром по примирению враждующих сторон.

По его словам, с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3 018 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,2 тыс. тонн.