В Сербии по международному ордеру задержали замглаву миссии Северной Македонии при ОБСЕ

ЗАГРЕБ, 3 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Сербии на основании международного ордера, инициированного властями Армении, задержали заместителя руководителя миссии Северной Македонии при ОБСЕ в Вене Миле Миленковски. Об этом сообщил в пятницу северомакедонский телеканал Alsat-M.

Задержание произошло еще 27 августа при пересечении Миленковски пограничного пункта "Прешево" для въезда на территорию Северной Македонии. Однако только в пятницу, 3 сентября, национальное министерство иностранных дел республики это подтвердило.

По данным телеканала, сербские компетентные органы действовали в соответствии с запросом армянской стороны, которая ведет расследование дела, по которому в качестве одного из фигурантов проходит Миленковски. При этом дипломат является родственником ныне отбывающего тюремный срок за превышение служебных полномочий бывшего руководителя национальной контрразведки страны Сашо Миялкова.

По сведениям армянских правоохранительных органов, в 2018 году три дипломата Северной Македонии во главе с Миленковски частным бортом вывезли из Армении некоего представителя бывшей власти страны, обвиненного в хищении крупной суммы денег.